中華民國籃球協會27日發表新聞稿，提到第19屆SBL超級籃球聯賽因部分球隊球員陽性確診、隔離人數持續增加，協會為確保參賽球隊及相關工作人員健康安全，27日召開臨時球團會議決議本屆SBL賽季提前結束，以例行賽名次決定排名，台灣銀行也提前收下第19屆SBL總冠軍。

中華籃協表示，上周例行賽賽程結束後，部分球隊球員出現新冠肺炎快篩陽性結果，經PCR核酸檢測後確診、展開10+7居家隔離，同隊人員因屬密切接觸者列為3+4居隔對象，導致本周比賽確定無法進行，考量到球員健康安全為首要目標，今日會議中經5支參賽球隊充分溝通，決議本屆SBL賽季提前結束，因目前例行賽名次已確定，本屆最終排名以例行賽名次判定，第1名台灣銀行、第2名台灣啤酒、第3名裕隆納智捷、第4名高雄九太科技、第5名桃園璞園。

台銀總教練陳國維收下從球員、教練生涯的第1座冠軍，也感嘆因為新冠疫情影響、球季提前落幕，開心之餘仍有遺憾，而27日臨時球團會議中，雖然台銀和裕隆都有意願延賽，不過大家討論考量之後可能還有國際賽等其他行程，加上只要有球員確診就得花時間隔離、其他隊職員也得匡列，球員康復後也需要時間訓練再出賽，不確定性太多，且名次已底定，因此最後同意以目前戰績排名作為賽季最終名次。

籃協補充，已購買本周例行賽及季後賽門票的球迷，5月20日前可洽年代售票系統辦理全額退票手續，購買年度套票的球迷，5月20日前向籃協辦理退費事宜，每張退費50%面額1500元。