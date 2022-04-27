輕症居家照護可領勞保普通傷付嗎？依勞保條例規定，被保險人遭遇普通傷害或普通疾病住院診療時，可以請領普通傷病給付，中央流行疫情指揮中心近日要求輕症確診者在家照護，勞動部長許銘春表示，目前朝放寬處理，畢竟居家照護與去年入住集中檢疫所或加強型防疫旅館形式相仿。

若以現行勞保平均投保薪資3萬3332元試算、輕症居家照護10天試算，平均每位勞工約可請領3889元，若以確診人數350萬人估算、其中約有半數有勞工身份，則約要花費68億餘元；而勞保在2020年全年普通傷病給付僅給付10.5億元，相差甚遠。

「會朝放寬的方向處理」，許銘春表示，財源會再來思考要用勞保基金或其他財源來支持，去年疫情時指揮中心認為入住集檢所、加強型防疫旅館認為有住院性質，因此勞保比照住院給付傷病給付，指揮中心為了考量防疫量能，因此推出居家照護，並提供視訊診療、專人送藥等，與集中檢疫所或加強型防疫旅館類似，「希望比照處理」。

至於經費是否會造成勞保基金負擔？許銘春說，目前是過渡期，普傷傷病給付與天數攸關，如果Omicron流感化後，或許居家照護天數也會再降低，甚至未來也有可能只要自主健康管理。