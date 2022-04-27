《樂來越愛你》（LALALAND）電影交響音樂會回來了，今年演出陣容包括金曲獎得主、爵士鋼琴家許郁瑛，以及貝桑頌指揮大賽首獎得主吳曜宇，將帶領NSO國家交響樂團在母親節獻演。

導演導演達米恩．查澤雷表示：「這部電影其實有四位主角，萊恩和艾瑪飾演的角色、洛杉磯，以及音樂，沒有任何一種藝術形式，比音樂更直入人心了」，達米恩表示，電影音樂會的形式，當舞台上超過百位音樂家跟著電影情節一起演出時，讓作曲家賈斯汀的作品變得更加有生命力。」

電影《樂來越愛你》自2016年首映以來熱潮不減，關鍵在於吸引人的音樂和令人揪心的劇情。這次音樂會將會將劇中角色獨特嗓音與歌聲保留於電影中，音樂的部分則由現場音樂家演奏，隨著電影全片、劇情的推進將動人樂音live呈現。

觀眾可聽見電影裡多首經典歌曲，包括〈Another Day of Sun〉、〈Someone in The Crowd〉、〈Audition (The Fools Who Dream) 〉、 〈City of Stars〉等。

作曲家賈斯汀．赫維玆表示，「我覺得這是一部值得反覆觀賞的電影，因為它很豐富，我希望大家在每一次看的時候，都能發現電影在字面上與隱喻上所展現的新事物與新色彩。」音樂會將於5月7日、8日在台北國家音樂廳登場。