《樂來越愛你》(LALALAND)電影交響音樂會回來了,今年演出陣容包括金曲獎得主、爵士鋼琴家許郁瑛,以及貝桑頌指揮大賽首獎得主吳曜宇,將帶領NSO國家交響樂團在母親節獻演。

導演導演達米恩.查澤雷表示:「這部電影其實有四位主角,萊恩和艾瑪飾演的角色、洛杉磯,以及音樂,沒有任何一種藝術形式,比音樂更直入人心了」,達米恩表示,電影音樂會的形式,當舞台上超過百位音樂家跟著電影情節一起演出時,讓作曲家賈斯汀的作品變得更加有生命力。」

電影《樂來越愛你》自2016年首映以來熱潮不減,關鍵在於吸引人的音樂和令人揪心的劇情。這次音樂會將會將劇中角色獨特嗓音與歌聲保留於電影中,音樂的部分則由現場音樂家演奏,隨著電影全片、劇情的推進將動人樂音live呈現。

觀眾可聽見電影裡多首經典歌曲,包括〈Another Day of Sun〉、〈Someone in The Crowd〉、〈Audition (The Fools Who Dream) 〉、 〈City of Stars〉等。

作曲家賈斯汀.赫維玆表示,「我覺得這是一部值得反覆觀賞的電影,因為它很豐富,我希望大家在每一次看的時候,都能發現電影在字面上與隱喻上所展現的新事物與新色彩。」音樂會將於5月7日、8日在台北國家音樂廳登場。