新北市1名91歲許姓老婦人，上周五（22日）凌晨3時許，被巡邏警員發現獨自坐在三芝淺水灣的公車候車亭，嘴裡還喃喃自語說要去找「阿爸」，警員上前關心後，發現老婦人有失智的情形，透過警政系統比對資料後，得知老婦人住在附近社區，因此先帶她回派出所休息，再通知其家人來帶回。

發現老婦人的後厝派出所警藍姓警員表示，當晚執行巡邏勤務時，在公車候車亭赫然發現許姓老婦人獨自坐在公車亭裡，因當時已是凌晨時分，不會有公車停靠，所以警員主動上前關心，但在問答過程中，發現老婦人疑似有失智症狀，口中不斷說著：「我要去找阿爸！」由於老婦人身上沒有證件，所以警員先將她帶回派出所安置，再透過警政系統比對，查出她的身份，原來婦人就住在附近社區，所以趕緊通知他兒子來派出所，由於2人都上了年紀且行動不便，最後警方以巡邏車護送返家。

許婦兒子向警方表示，祖父在世時十分疼愛母親，因此儘管祖父早已去世多年，但母親心中仍時常想念，後來母親罹患失智症，多年來仍不忘祖父，有時也會趁家人不注意或入夜熟睡時，領著行李偷偷出門要去找「阿爸」，有次還獨自搭車到淡水市區後迷途，也是多虧熱心的警員協助，最後才平安返家。

儘管老婦走失的原因令人鼻酸，但警方還是呼籲民眾，家中如有失智症患者或經常獨自外出且容易走失的長輩，家屬應妥適照料，隨時注意家人的動向，並透過社會局申請「防走失手鍊」或在身上配戴可資識別的名牌，以便外出迷途時，警方能盡快確認身分與家屬聯繫，確保平安。