政府近年大力推行綠能，鼓勵民眾、工廠及學校等在屋頂架設太陽能板儲能，桃園市消防局27日舉行工作報告，多名市議員點出，民眾及廠商原本裝設太陽能板是為響應綠能，不過太陽能板一旦發生火警會產生有害物質危害消防人員，加上現處於法規空窗期，沒有法令規範留設救災空間、緊急聯絡窗口，成為一大疏漏。

桃園市經發局統計，截至今年3月底，桃園市有裝設太陽能板的工廠案場有897處、住家案場數有677處，總計1574處。消防局表示，太陽能板易受日光或有照度光線影響進而產生電壓，太陽能板發生火災或鄰接物火災輻射至太陽能板，會產生電壓引起感電，當面板燃燒時亦會產生大量毒氣，造成消防人員危害。

市議員黃婉如點出，裝設太陽能板對消防救災造成很大的不便，即便裝置太陽能板是由經發局負責，但消防局也應落實將其納入消防安檢項目中。

「我家屋頂也有裝設太陽能板，但我不知道電源、緊急聯絡窗口在哪！」市議員舒翠玲指出，太陽光電發電設備安全管理指導原則規範，設置時須留有救災通道，但現在有很多一體型、帷幕型太陽能板，完全沒有留救災空間。她更點出，很多學校建物也有裝，但沒有任何搶救計畫、火災搶救演練等配套措施，這是很大的疏漏。

消防局回應，去年整年並無太陽能板相關火災案件，另有關消防通道及救災空間等問題，內政部消防署會同相關單位於2021年6月15日共同研議「提升太陽光電發電設備安全管理指導原則」，但該原則屬教材建議層級，今年4月8日經消防署公告停止適用，而經濟部正在研議修正「用戶用電設備裝置規則」，預計增訂安全通道，只是目前尚未修法通過，等於現在介於法規空窗期。

消防局坦言，沒有規定裝設太陽能板的場所要提出搶救計畫、緊急窗口及強制演練救災等資訊，但針對轄內公眾使用場所都有主動制定搶救計畫，逐一確認場所太陽能面板設置狀況，將視狀況前往各裝設太陽能光電面板的工廠、機關或學校進行搶救演練，並定期與經發局更新案場清冊名單。