為對抗俄羅斯的軍事入侵，美國將大量標槍（Javelin）反戰車飛彈和刺針（Stinger）肩射防空飛彈等武器提供給烏克蘭，導致國內庫存量大減，但相關廠商卻難以迅速提升產量；專家指出，這已凸顯五角大廈官僚主義嚴重、不夠重視國防工業基礎設施等問題。

《空軍雜誌》（Air Force Magazine）26日報導，前五角大廈武獲與維持事務次長羅德（Ellen M. Lord）在參議院軍事委員會的聽證會上指出，根據公開資料，美國可能已將1/4的刺針飛彈庫存提供給烏克蘭；前五角大廈後勤官員、目前擔任專業服務理事會（Professional Services Council）執行長的博圖（David Berteau）更透露，在全力支援烏克蘭下，美軍部分物資的庫存已於不到2個月內下降1/3，代表可能再過約4個月就會完全耗盡。

雷神技術（Raytheon Technologies）執行長海斯（Greg Hayes）則在電話會議上承認，雖然該公司正努力為「國際客戶」生產刺針飛彈，但由於美軍已有18年未採購該型武器，因此庫存材料十分有限，有些零件甚至已停產，導致須對武器的部分系統進行重新設計，產能可能要到2023或2024年才會有明顯提升；聯邦參議員布魯門塔（Richard Blumenthal）也透露，標槍飛彈產能需要約1年的時間才有辦法拉到最高，且要花32個月才能補足美軍庫存。

羅德指出，五角大廈未向工業界釋出「希望擁有大規模武器生產能力」的明確訊息、更不願出資維持產能，導致供應鏈在生產線長期停滯、缺乏基礎設施和工具下「斷裂」，強調若政府不帶頭，企業界本就不會進行相關投資；羅德和博圖也都批評五角大廈的「繁文縟節」，不僅耗費時間，更成為許多企業加入國防供應鏈的阻礙。