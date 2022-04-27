美德醫院引進藝術團體介入治療，對思覺失調患者的病情達到助益。（陳淑娥攝）

美德醫院引進藝術團體介入治療，對思覺失調患者的病情達到助益。（陳淑娥攝）

美德醫院引進藝術團體介入治療，對思覺失調患者的病情達到助益。（陳淑娥攝）

台中市大甲區美德醫院自2014年成立後，引進藝術團體介入治療，成功轉移思覺失調患者注意力，並穩定他們的情緒。20多位成員以油畫創作揮灑自己的人生小故事， 33歲的小廖更是現場作畫，作品中充分展現豐富多元的藝術生命力。

美德醫院院長許景琦表示，醫院於2014年創先成立藝術團體，以多元化具有創造力的藝術課程，拋開美、醜的二分法，並跳脫美術作品的框架、規則及典範，讓每位住院患者在社工跟美術老師的指導下，創造出許多訴說不同人生故事的精彩繪畫作品。

社工黃文欣指出，因為學員的受挫力比一般人低，由於油畫顏料可以堆疊，不怕出錯誤，創作空間較大，所以讓他們學習油畫。30歲的小廖7年前因情緒不穩被送來住院，一開始就參與藝術治療，7年來的作畫，成功轉移他的注意力，也穩定不安情緒，學員重拾自信心，現在家人也能放心帶他外出。

美德醫院20多位的創作成員每周習畫一次，7年來到處參展，從2016年來包括多次院內展出、台中大墩文化中心聯合畫展、希望展天使藝廊等，都有他們的創作蹤影。其中，有幾幅畫作更被收藏家買走，這是對患者的一大肯定。

李綜合醫院創辦人也是醫療體系的董事長李順安表示，李綜合醫療體系下的美德醫院，目前設置重症病房36床，慢性病床63床以及日間照護中心20床，新任院長許景琦是台灣著名精神科名醫，他的加入將帶領醫療團隊以更專業來服務病患。