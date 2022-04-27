中華職棒27日針對台鋼雄鷹加盟案召開常務理事會，會中現有5隊代表一致通過台鋼成為第6隊，會長蔡其昌表示，5球團沒有任何意見，全力、竭誠歡迎台鋼加盟，他還透露，台鋼將以「綠色」為球隊色系，隊名就是「台鋼雄鷹」。

台鋼在3月2日赴聯盟簽訂加盟意向書，4月初遞交營運計畫並公布領隊人選，由中職前宣推部主任劉東洋擔任，為接下來進行佈局。今天召開常務理事會進行資格審查，在下午4點半開始會議，約莫1小時後就結束會議。

蔡其昌說：「原本的5球團沒有任何意見，理事會時間非常短就審查完，全體達成一至共識。」台鋼今天由董事長王炯棻及領隊劉東洋出席做簡報、提出營運計畫，蔡其昌透露，針對總教練等人事案，台鋼今天沒有提出，「今天受原則性、架構性的問題，還有提出主色系將會採用綠色。」中職上一支以綠色系為主的是興農牛。

蔡其昌還表示，台鋼對於聯盟的加盟辦法沒有任何意見，「加盟條件沒有新增或減少，原則上比照味全的加盟。」而針對台鋼主場將落腳於高雄澄清湖，台鋼代表今天也出示與高雄市政府的公文，高雄市政府將竭誠歡迎台鋼落腳公文，待通過常務理事會審查後就會與台鋼進行相關討論事宜。