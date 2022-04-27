嘉義市議員李奕德詢問玉山旅社木造屋群被大火燒毀，文資建物的救災防災措施。（廖素慧攝）

嘉義市多名議員關心玉山旅社老木屋群遭祝融之災，督促市府協助修復及加強全市木構老屋的電纜線及消防設施，市府文化局長葉國樑表示，7家受災戶有6戶同意以「文化部辦理私有老建築保存再生計畫」修繕，將協助申請中央補助。

嘉義市共和路北門車站前包括玉山旅社、新高柑仔店等7棟老木屋群3月12日深夜遭大火燒毀，蔡文旭、李奕德、鄭光宏等多名市議員27日詢問玉山木屋群後續修復、全市木屋消防設施及防災等問題。

李奕德指出，以玉山旅社木屋群失火為殷鑑，嘉義市推展木都2.0，消防局除了在10處古蹟歷史建物有進行防災演練，應有更積極的防災措施。

鄭光宏指出，玉山旅社木屋群大火凸顯嘉義市木屋的消防及修復問題，文化部「私有老建築保存再生計畫」可補助修繕費用50％至80％，而全市有6000多棟木屋，市中心就有2100多棟，而具發展潛力的木造屋64棟、17處古蹟、歷史建築31處，文化局舊屋力計畫補助民間修繕老屋活用，建議強制規定要改善老舊電纜線，以強化木屋的消安。

文化局長葉國樑表示，文化局會行文給今年獲舊屋力計畫補助者，提醒改善電纜線及消防相關設施，而玉山旅社木屋群7間受災戶已有6戶同意申請文化部的修繕補助計畫，本周五將與建築師商談。

文化局文資科長林朝基說，近幾年的舊屋力計畫補助案審查都已對申請者要求加裝住警器、滅火器及無障礙設施等，今年有18件申請案，通過11件，包括5件小型修繕類、1件文化經營類、5件教育推廣類，而5件小型修繕案有3案已更新管線及2案將自行更新管線。