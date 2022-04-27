因有部分球隊球員陽性確診隔離人數持續增加，本會為確保參賽球隊及相關工作人員健康安全，今日召開臨時球團會議決議本屆SBL賽季提前結束，以例行賽名次決定排名。

上週賽程結束後，部分球隊球員出現快篩結果陽性，經前往醫療院所進行PCR核酸檢測後確診展開10+7居家隔離，同隊人員因屬密切接觸者列為3+4居隔對象，導致本週比賽確定無法進行，考量到球員健康安全為首要目標，今日會議中經五支參賽球隊充分溝通，決議本屆SBL賽季提前結束，因目前例行賽名次已確定，本屆排名以例行賽名次判定。

第19屆SBL名次：第一名臺灣銀行、第二名台灣啤酒、第三名裕隆納智捷、第四名高雄九太科技、第五名桃園璞園。

已購買本週例行賽及季後賽門票之球迷，請於5月20日前洽年代售票系統辦理全額退票手續，購買年度套票之球迷5月20日前請向本會辦理退費事宜，每張退費50%面額1500元。