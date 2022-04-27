有網友日前在路上發現有男子正在「遛金魚」，拍下照片說「當你在外面遛魚，玻璃如果破了怎麼辦？」其他網友則認出該男子其實就是知名Youtuber黃小潔，原來黃小潔當時仿效日本「活魚手提箱」，用壓克力筒結合過濾器、卸壓閥與打氣機等設備，製成金魚推車，一上路果真引發路人圍觀。

有網友在臉書「爆廢公社公開版」發表1張有趣照片，竟是1名男子推著1台水盆，裡頭裝著3隻金魚，該水盆下方疑似還有打氣設備與輪胎滑輪，男子就這樣推著整台車當場「遛金魚」引發關注；不少網友一眼認出該男子就是知名Youtuber黃小潔，原來當時是黃小潔自製行動魚缸、上街拍片被路人拍下。

網友日前在路上發現有男子正在「遛金魚」，拍下照片說「當你在外面遛魚，玻璃如果破了怎麼辦？」其他網友則認出該男子其實就是知名Youtuber黃小潔。（翻攝自Youtube頻道「黃小潔Jerry」）

Youtuber黃小潔經常手作各種有趣發明，頻道累積55萬粉絲，他當時就是仿效日本有人「手提水箱裝活魚」，因此用直徑25公分的壓克力圓筒，並外接過濾器、卸壓閥與打氣機，甚至裝上燈具讓其夜晚能發光，並全部組裝成1台寵物推車，影片中還曝光整個製作過程，最後他推著推車在公園遛金魚，確實引起路人旁觀。

其他網友則留言說超強「天氣熱一點加一點薑絲就有魚湯可以喝了」、「玻璃如果破了，晚餐就加菜了」、「專業喔，還用斜軸車輪」、「其實一路顛簸，魚大概也暈了成腦震盪」、「遛什麼魚，人家是行動生魚片」、帶出去馬路上溜，是要嚇死這些魚嗎」。