近年來惡意逼車、無照駕駛導致交通事故不斷，為提升道路交通安全，行政院會明將通過《道路交通管理處罰條例》部分條文修正草案，加重危險駕駛、無照駕駛罰則，無照駕駛將從現行最高罰1萬2000元，提高至2萬4000元，若5年內再犯處罰鍰最高額，小型車2萬4000元、大型車8萬元；惡意逼車將提高罰鍰上限為3萬6000元，藉以提升行車秩序及安全。

無照駕駛肇事釀死傷事故頻傳，嚴重危害交通安全，交通部於上個月完成《道路交通管理處罰條例》修法草案研擬，提報行政院審查。現行罰則為是6000元至1萬2000元，擬修正為6000元至2萬4000元，若汽車駕駛人5年內違反規定2次以上者，直接開罰2萬4000元。

此次修法亦針對無照駕駛增訂汽車所有人罰則，將吊扣汽車牌照1個月；5年內違反2次者，吊扣汽車牌照3個月；5年內違反3次以上者，吊扣汽車牌照6 個月；若已善盡查證駕駛人駕駛執照資格，或縱加以相當注意而仍不免發生違規者，不在此限。

惡意逼車部分，最高罰則從2.4萬元提高為3.6萬元。此外，在高速公路、快速道路迴車、倒車、逆向行駛等行為，納入危險駕駛行為，罰則從3000元至6000元，加重為6000元至3.6萬元。

行政院會明將通過《道路交通管理處罰條例》部分條文修正草案，送請立法院審議，若審查進度順利，預計最快可望年底前上路。