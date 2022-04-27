俄羅斯試圖在佔領區刻松(kherson)舉行脫離烏克蘭公投，當地人走上街頭抗議，然而俄國佔領軍為了驅散人群，動用用催淚瓦斯和噪聲手榴彈企圖驅離。已出現一些民眾受傷，並且一些民眾被拘留。

UkrinForm報導，4月27日，群眾在刻松自由廣場舉行和平示威，人群喊著「刻松是烏克蘭的！」緊接著俄羅斯軍警包圍廣場。並且投放催淚瓦斯和噪聲手榴彈，現場煙霧滾滾。

一位抗議參與者表示，人們被毒氣和噪聲手榴彈擊中，但並不退縮，在咳嗽中仍然高舉標語。

俄羅斯佔領軍拿擴音喇叭警告當地人「該地區完全禁止任何集會或示威活動」，但多數人不予理會，喊叫「俄羅斯離開刻松！」

根據烏克蘭議會人權專員柳德米拉•傑尼索娃（Liudmyla Denisova）的說法，俄羅斯佔領軍打算在 5月1日至5月10日，舉行「刻松人民共和國公投」，為了反制，當地的反俄抗爭是每天都出現。

俄羅斯佔領軍試圖逮捕刻松的抗爭帶頭者，包括記者、社區領袖、代表和活動人士。不過群眾已不需領導人，只要帶著標語上街頭就有跟隨。

俄羅斯佔領軍已組建一個「地區行政首長」和「城市行政首長」，不過原刻松市市長伊霍爾•科利哈耶夫(Ihor Kolikhayev)表示，他拒絕與俄羅斯有關的新政府合作。