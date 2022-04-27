老牌食品廠福壽（1219）受疫情影響，去年獲利比前年幾乎腰斬，換算每股賺1元，27日公司董事會通過股利政策，決定每股超額配發現金股息1.1元，逆勢創下近30年新高。

福壽股利配發率破表達到110％，如對照今天收盤股價24.55元，現金殖利率4.48％。

福壽去年營收147.78億元，年增兩成，但受到原物料成本高漲衝擊，稅後純益3.22億元，比前年大幅衰退47.6％，換算全年每股純益1元，公司今天決定大方配息1.1元。

展望今年，福壽最近剛公布3月自結稅後純益約9,200萬元，年增率高達67％，換算單月每股純益0.29元，激勵股價暴衝，4月中一度拉出逾四成的波段漲幅，雖然近幾天股價回檔休息，但今天面對台股重跌341點，福壽股價卻逆勢收紅，抗跌力道十足。

福壽旗下有飼料、油脂等事業，受俄烏大戰推升國際「黃小玉」等農糧原物料急漲，福壽短線受惠低價庫存效益，成功拉出獲利空間。

另外福壽布局多年的氣冷雞，從2016年起已連虧六年，公司最近找來知名主持人謝震武代言，並打進萊爾富、家樂福等重要通路，改變行銷作法。福壽肉品加工部門去年虧損已縮小，今年將力拚轉盈，拖油瓶變小金雞，也加深市場對於公司今年獲利成長的期待。

不過法人提醒，福壽低價庫存消化後，還是得回頭面對高原料成本的壓力，3月優異的獲利成績能否續航，仍然有待觀察。