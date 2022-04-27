民進黨今中執會通過新竹市及基隆市長提名由初選改徵召；據轉述，中常委陳茂松在會中發言表示，明明就初選好好的，為什麼要突然改遊戲規則，「人家踢足球訓練兩年，現在改成要打籃球」；剛剛提名的屏東縣長周春米，不是就是初選民調產生結果嗎？為何換成別的縣市就不民調了？

之前有意爭取提名的行政院顧問中執委鄭宏輝，在中執會通過新竹市初選改為徵召後，今天討論提案二，討論新竹市部分時率先發表意見，表達尊重中執會，強調防疫優先，支持新竹市長提名改為徵召；他民調持續領先，會全力爭取提名。

據轉述，鄭宏輝向大家表達爭取徵召的決心後，新竹市長林智堅隨後發言，林以2014年與2018年他參與新竹市長選舉，及蔡英文總統2020年競選連任時在新竹市成功翻轉強調，「藍綠不是鐵板，重點是提出對的候選人、好的候選人。」

據轉述，林智堅提到，大新竹升格議題後，在野政黨磨刀霍霍，新竹成為兵家必爭之地。「國民黨、民眾黨、時代力量，也『滾動式檢討』在新竹的布局。我們必須了解和認知，新竹的整個情勢有了巨大的變化和挑戰。」

據透露，林智堅說，日前選對會決議新竹市改成徵召的消息傳出，地方支持者士氣大振。

據轉述，中常委陳茂松隨後發言，認為新竹市及基隆市由初選改為徵召，是改變遊戲規則；並強調，鄭宏輝也努力那麼久，為什麼黨內同志要放話攻擊自己的候選人？說「沒收初選」太難聽，但為何要貿然改變遊戲規則？

據轉述，民進黨團總召柯建銘身為新竹市大老，也起身發言；他說，「哎呀！兩邊都是同門、都是自己人，我們的目標都是要贏，守住新竹」。

此外，民進黨目前正進行縣市議員初選，民進黨祕書長林錫耀再次呼籲大家團結，並指，直轄市議員初選檢舉違規案件頗多，包括發鳳梨、發米，也有偽造台南市長黃偉哲等人簽名支持文宣、變造副總統賴清德錄音帶等，黨中央會成立調查專案小組，儘速處理。