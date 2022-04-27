味全龍27日公布6名隊職員快篩陽性，還需尚待PCR檢測結果，目前聯盟採取預防性措施，將比賽延期、球場內外清消、快篩陽性球員及密切接觸者隔離。至於原本聯盟公布的球場防疫相關應變措施中「該球場應暫停比賽3日」，由於疫情變化快速，單一球隊停賽將改為若匡列超過14人才會停賽。

中職會長蔡其昌表示，目前中職防疫相關應變措施依照疫情指揮中心指引，今天聯盟先採取預防性措施把比賽暫停，進行球場清消，龍隊全體目前仍在等待PCR檢測，而龍隊也先採取預防性隔離，先把快篩陽性的人及密切接觸者進行隔離。

依照CDC密切接觸者的定義，同住、共餐及沒有戴口罩近距離講話超過15分鐘，龍隊也先將符合3原則的人通通匡列。至於原本聯盟公布的防疫相關應變措施，其中「如球場工作核心區內有1名隊職員、工作人員確診時，確診者依規定後送，該球場應暫停比賽3日......。」等也將進行調整。

蔡其昌表示，19日所提供的球場防疫相關應變措施主要是以2021年的為基礎，但現在疫情變化快速，狀況也和去年不同，「以前是沒有疫苗，現在Omicron也幾乎都是輕症，百工百業都要跟著指揮中心做調整，中職也不意外。」

中職現在停賽標準是「單隊匡列超過14人（確診加密切接觸者）」，若匡列人數14人以下即可復賽。今天通過新規範，球隊人員除了在球場上、室內練習室外，一率都要戴口罩，蔡其昌說：「這也是希望能夠保護大家，球團也希望能夠保護球員免於遭受感染。」