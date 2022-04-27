全球建材市場採用循環經濟、綠建材產品趨勢日益確立，石塑地板製造廠美吉吉-KY（8466）27日指出，結合農產品廢棄材料再生應用的「稻殼SPC地磚」產品，及，以FDA食品級PP塑料做為地磚主要原料產製的「環保PP地磚」，將陸續推出爭取歐美地區市場，擴大全球業務動能。

「環保PP地磚」，榮獲2022年德國紅點設計大獎（Red Dot Design Award）；「稻殼SPC地磚」產品，則是雙雙勇奪2022年德國紅點設計大獎（Red Dot Design Award）及德國iF設計獎（iF Design Award）等殊榮。

美吉吉表示，此次獲獎的環保PP地磚，採用FDA食品級PP塑料做為地磚主要原料，不會釋放有害揮發物質，是符合歐盟環保限塑規範的健康綠建材。而PP地磚生產製造過程兼顧環保，相較傳統石塑地磚表面耐磨性高出10倍、擁有絕佳的尺寸穩定性，且，成功克服PP地磚不易加工技術瓶頸並可進行量產作業，透過結合先進高解析度印刷製程技術，創造真實紋路質感，大幅提升產品附加價值。

看好環保PP地磚、稻殼SPC地磚的產品特性優於傳統LVT、SPC地磚材料，美吉吉指出，將結合集團整體業務資源，滿足主要客戶多元產品應用需求，助力集團擴大布局全球家用、商用地材市場銷售表現。除目前環保PP地磚已可進入產品量產階段，而針對稻殼SPC地磚已順利解決調整稻殼地磚原料配方、確保原材料供應取得等面向，同時材料專利已送審中，可望於今年下半年正式上市亮相。