受惠於南科效益，台南市新市區居住人口增加，對運動公園需求也大增，公所與市府正積極尋覓合適地點，但也先就原有運動用地加以改善，於三里聯合活動中心新設26座體健設施，5月1日經正式啟用。

新市區公所表示，新市區三里聯合活動中心旁，已有風雨球場、槌球場及壘球場等公有設施，是一新興公共場域，居民利用率愈來愈高。由於此區為機關用地，公所去年起於空地設置太陽能光電設施，發電量有287.43kw，挹注公所經費。

由於新市區寸土寸金，不少建商看好商機，到新市買地蓋屋，為了敦親睦鄰，海心企業贊助公所約百萬元，改善新市運動環境；公所建議企業贊助體健設施，並設置於活動中心旁太陽能光電板設施下，民眾運動時還可避免陽光曝曬。

地方鄉親表示，原本風雨球場多為年輕人地盤，一旁雖有綠地，但只有2座溜滑梯，長輩只能在附近走路散步，因此親子或長輩溜孫，比較常去明大公園，有步道、遊樂設施、體健設施，若三里活動中心旁增添新體建設計，對附近居民較有幫助。

公所農建課表示，此次增設體健設施有單人漫步機、壓腿器、雙人大轉輪、肩關節康復器、伸腰伸背器、背肌訓練器、腹肌板、扭腰器等26座，都是針對小孩及大人選擇較緩和的運動設備，除了讓民眾做全身性的肌肉運動，也可提供交流空間。

為爭取更多休閒運動空間，地方鄉親也爭取於南科火車站前公滯11設置特色公園，不僅腹地大，停車也方便，目前市府工務局也在評估建置可能性。