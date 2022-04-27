衛福部長陳時中今天(27日)在疫情記者會上宣布，即日起取消簡訊實聯制措施，並鼓勵大家下載「台灣社交距離APP」，引發各界關注。前民進黨立委郭正亮指出，陳時中會宣布取消簡訊實聯制，是因為PCR檢測的量能不足，病床數是否能夠應對疫情也是問題。郭認為，物質是防疫的基礎，若準備不足，防疫目標恐淪為吹牛、畫符咒。

郭正亮今天(27日)在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，取消實聯制，怎麼知道誰密切接觸？「密切接觸以後，都是自己報，我如果不報就沒人知道」，那這樣能落實居隔3+4天的只有確診者。

至於為何陳時中突然取消實聯制？郭正亮指出，因為一天PCR篩檢量最多只有20萬人，如果確診者有1萬人，密切接觸者再加進來，就有多少人？這些人都要篩；若確診者到2萬人以上，「對不起，沒有辦法篩」。

郭正亮坦言，PCR量能的建立比快篩難，「怎麼會只有20萬？」他還透露，有一位醫生告訴他，新北市的醫院門診中發現的確診者，比例大概是5%，「這還是有症狀的，有的人接觸了跑來驗，確診率更低」。

假設台灣一天可以篩20萬人，確診率5%，一天也只能驗出1萬人的確診者，要如何達到7月中350萬人的染疫高峰？準備的物資不夠，雖然規劃出行程和目標，但事實上是做不到的，篩不到那些人，就不可能有一天3、4萬人確診。

郭正亮還發現，除了PCR檢驗，病床數也是一個問題，若確診人數飆升，剩下的病床夠用嗎？為何沒去整合基層診所病床？「物質基礎是最根本的，你的防疫能做到哪一個地方？不然都是吹牛、畫符啦」。