國安局送立院書面報告表示，中共下半年召開20大為今年最重要政治任務，近期大陸多地疫情復燃，增加政治安全風險，但未出現串聯形成大規模抗爭情勢，對經濟衝擊也未釀成立即危機，研判不致動搖中國國家領導人習近平權力地位。

立法院國防委員會明天邀請國家安全局長陳明通，進行「中國近期疫情發展、社會維穩與政治影響」專案報告並備詢。

報告指出，中國配套不足引發防疫亂象，導致民怨四起，例如上海封城後因配套措施不足、防疫人員暴力防疫，及民眾爭搶糧食及生活物資、供貨商囤貨哄抬物價、病患延誤就醫致死等亂象，引發諸多民怨，批評物資不足、生活不便，封城所付出代價過高，少數則將攻擊矛頭指向中共高層及上海市領導。

報告指出，疫情已衝擊大陸內需消費及企業生產形勢，因上海封城抑制內需消費，且因物流受阻、配合清消，導致半導體、電子、汽車等企業被迫停工，不僅衝擊大陸經濟成長，也加劇全球供應鏈混亂、通貨膨脹等問題。