後疫情時代，台灣業者必須掌握AIoT（人工智慧物聯網）商機。國發會主委龔明鑫今（27）日說，2018年時AIoT產值已經破兆，2021年達到1.7兆快1.8兆，每年有逾20％的成長，預估今年突破2兆。

龔明鑫27日接連出席台杉智慧企業論壇，以及亞洲．矽谷物聯網產業大聯盟舉辦的2022年會暨智慧物聯國際論壇致詞。

龔明鑫說，亞洲．矽谷智慧城市計畫徵案，已有249項解決方案，其中44項成功輸出海外、遍布全球27國。

龔明鑫說，台灣物聯網產值2018年首度突破兆元，去（2021）年1.77兆逼近1.8兆，以每年超過20％成長來看，今年積極挑戰2兆產值，直追台灣半導體產業。

龔明鑫說，半導體產值也很可觀，2021年突破4兆，若以成長20％來看，將成長8,000億，很快產值就會破5兆，為台灣在數位轉型打下很好發展基礎。

龔明鑫說，台灣下一階段的數位轉型布局，不外乎新世代半導體與AIoT，加上5G世代來臨，可帶動智慧城市快速發展，不論應用端或需求端皆大有可為。

龔明鑫說，站在政府立場，除打造平台生態系，也積極推動法規鬆綁、提供投資減免優惠，尤其在前瞻計畫中，針對5G提供490億元基礎建設資金。面對全球2050淨零碳排目標，轉型成功的關鍵必須架構在數位轉型基礎上，需要物聯網產業大聯盟所有成員一同努力達標。

龔明鑫說，現在5G供應端有很好立基，以往台灣可以切入的比較小，現在連美國都會很希望跟台灣合作，暑假會有個團去美國拜訪進行實質合作。

桃園市副市長高安邦表示，「亞洲．矽谷」計畫落地桃園，位於機場捷運A19站旁的亞洲矽谷創新研發中心，預計今（2022）年可以動工、2025年完工，加上青埔智慧城市應用示範區，與虎頭山自駕車實驗基地，顯示桃園對物聯網產業的重視，歡迎廠商來桃園發展，為台灣物聯網產業創造出另一波高峰。

針對全球物聯網發展走勢，工研院協理兼產科國際所所長蘇孟宗認為，疫情改變人們的消費模式與對多元數位平台的需求，物聯網智慧化與數位化成為企業生存的關鍵。

蘇孟宗說，從擋不住的元宇宙熱潮、淨零碳排趨勢催化物聯網永續服務、防疫自動化零接觸應用與隱私資安完備化等4大面向，物聯網勢必成為防疫與經濟復甦利器，唯有強化科技、人文、創新等多元應用服務，才能發揮智慧台灣新價值。

華碩雲端近年聚焦在智慧醫療、智慧製造、智慧城市3大布局方向，總經理吳漢章以「天下大亂形勢大好，天下武功唯快不破」16字訣自勉，集團去年也成立台灣智慧雲端子公司台智雲，利用AI超級電腦加速落實客戶服務端，目前已累積超過150家客戶，同步建立夥伴生態系。

遠通電收智慧交通除在台落地，也成功輸出海外，成為物聯網產業海外輸出成功案例。遠通電收執行董事兼總經理張永昌說，目前台灣ETC系統已在泰國3條高速公路落地啟用，有效協助當地解決塞車之苦。身為台灣服務系統整案輸出廠商，已打入越南、印度、哈薩克、菲律賓等國，累積16億元輸出商機。