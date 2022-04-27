台中市中小企業多，但未登記工廠的數量多達近萬，許多業者希望合法化，卻苦於土地問題難解，市議員邱素貞質詢表示，受疫情影響，不少台商返台尋覓企業總部，使得土地需求量更大，市府應加速開發工業區閒置土地，解決工業用地不足的問題。

台中市副市長令狐榮達表示，台中產業發達，市府將朝多管齊下目標努力，一方面開發工業區用地，一方面就地輔導納管，讓未登記工廠合法化，市府希望進度快一點，已增加人力，積極加快輔導納管作業進度。

邱素貞指出，目前全市既有低汙染未登記的工廠約有9156家，他們幾乎都是因土地問題而無法合法化，希望市府以輔導代替處罰，針對土地政策做通盤總體檢，加速開發工業區閒置土地，透過都市計畫通盤檢討方式，釋出土地或調整，提供中小型工廠到合法工業區設廠，解決工業用地不足問題。

經發局表示，解決工業用地不足問題，市府以公辦自行開發、輔導民辦開發、就地合法、毗連擴廠四大面向，從市長盧秀燕上任至今已新增產業用地逾150公頃；另也積極輔導民辦開發，包含烏日區明傳產業園區、磯鑫工業區等皆已公告核定設置，並持續推動特定地區工廠輔導合法化，至今累計核准變更28家。