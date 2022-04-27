女騎士切路旁急煞「當吸血鬼」後車險撞 網暴怒：欠檢舉

夏天一到，許多機車族停等紅燈時會躲在陰影處遮陽，被譏笑是「馬路吸血鬼」；日前就有網友在路上目擊前方機車駕駛突然右切到前面，並急煞在路旁，原來前方是紅燈，但該駕駛停駛位置明明離路口還有一大段距離，只是為躲在陰影下，害後方駕駛差點撞上並尖叫，影片曝光其他網友紛紛暴怒。

網友在臉書「爆料公社」發表1則影片，影片中他騎在地下道的機車專用道上，前方另1輛機車突然右切到他的前方並「停在半路中」，原來前方已是紅燈，但對方為了停在「樹蔭」下，絲毫不管前面還有一大段才需停駛，就大搖大擺停在路中，還原PO在後方差點撞上。

該網友發文怒嗆「自己騎在機車專用道上，結果路已經夠小條了，居然還有白目直接停煞在路上，只因為那裏有樹蔭？」他說原本以為對方只是要切過來與他同邊，沒想到竟直接煞停，當時在後座的原PO女友嚇到尖叫，原PO怒嗆「少曬幾秒太陽也不會變白雪公主，可是後方來車卻會因你而受傷」。

其他網友看到影片後紛紛怒炸，留言罵「這種絕對要檢舉，老皮了還躲什麼太陽」、「離停止線還超遠的耶，要遮陽也不是停這邊，喇叭給他按下去」、「我再次看了影片，她不只回頭瞪，還看了照後鏡，對這種的不檢舉真的對不起自己和家人」、「若是在行駛途中驟然減速、剎車或於車道中暫停，可依據第 43 條危險駕駛處罰」。