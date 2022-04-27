大陸國家外匯管理局今（27日）公布的2022年第1季度國際收支平衡表初步數據顯示，按美元計，第1季度經常帳戶順差895億美元，其中，貨物貿易順差1450億美元，服務貿易逆差182億美元。資本和金融帳戶中，直接投資順差650億美元，儲備資產增加393億美元。

據澎派新聞報導，大陸國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英表示，2022年第1季度經常帳戶順差895億美元，與同期國內生產總值（GDP）之比為2.1％，繼續處於合理均衡區間；直接投資淨流入650億美元，保持在較高水準。

第1季度貨物貿易進出口延續平穩增長趨勢，國際收支的貨物貿易順差1450億美元，為歷年同期最高值。其中，貨物貿易出口8032億美元，年增長16％；進口6582億美元，年增長15％。

此外，服務貿易逆差繼續收窄。第1季度服務貿易逆差182億美元，年減30％。旅行、智慧財產權使用費為主要逆差項目。其中，旅行逆差294億美元；智慧財產權使用費逆差77億美元，年增11％，