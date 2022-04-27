香港資深演員曾江，今(27日)被發現陳屍在防疫酒店，享壽87歲，而確切的死因還有待調查釐清，據悉，他近年要靠助聽器生活，不過今年4月18日，他獨自一人到馬來西亞旅遊，並在抖音分享影片，看起來精神奕奕的他，現卻突然撒手人寰，讓網友都紛紛湧入哀悼。

曾江18日在抖音發布影片，並寫下：「獨自一人去馬來西亞，有空就拍拍戲做著自己喜歡的事情，我喜歡新鮮的事物，我喜歡到處走走逛逛，嘗嘗美食。」而影片中他穿著白T、戴太陽眼鏡，雖然白髮蒼蒼、身形有些消瘦，但看得出來他氣色不錯，精神奕奕、有活力。

曾江獨自到馬來西亞旅遊。(圖／取自曾江抖音)

網友見狀都感到惋惜，紛紛留言表示「謝謝老師多年來帶給大家這麼多好作品」、「老師一路走好」。據悉，曾江是先去馬來西亞旅行，再回到新加坡，25日他獨自到香港，入住防疫酒店，26日還和女兒通電話，且快篩是陰性，沒有任何異狀。

沒想到今衛生署人員巡查時，發現沒人應門，立刻請酒店服務人員開門，就發現他倒臥在房裡，而救護人員到場，確認他已當場死亡，死因還有待警方確認。