俄烏戰爭開打至今已超過2個月，俄羅斯總統普丁4月20日再度大打核武牌，試射一枚可攜帶核彈的長程洲際彈道飛彈，企圖嚇阻西方援烏。軍事專家施孝瑋表示，美國一直提供武器給烏克蘭，若一旦讓俄羅斯受不了，俄羅斯有可能出險招，這也是大家要提防的。

施孝瑋27日在政論節目《新聞大白話》中表示，俄羅斯久攻不下，是否可能對烏克蘭重要城鎮動用戰術核武？這可能性非常低。但若俄羅斯壓制不住旁邊的「小老弟」烏克蘭，俄羅斯還有顏面行走於世上嗎？

因此，他認為俄羅斯動用戰術核武的可能性開始增加，而且俄羅斯如今不只單獨面對烏克蘭而已，烏克蘭受到很多國家援助後，持續不斷地在消耗俄羅斯的實力，俄羅斯會不會設定止血點？

施孝瑋接著指出，以地面部隊來講，俄羅斯的力量只剩下當初發動攻擊時的8成多，若掉到50％以下，這仗就打不下去了。對俄羅斯而言，如果放大招讓烏克蘭放下武器投降，最後只剩下戰術核武，因大國威望的關係，不能顏面掃地，所以動用戰術核武的可能性增加。

施孝瑋認為，俄羅斯有能力毀滅歐洲，而對美國來講，能耗損俄羅斯國力的，越符合美國國家利益和安全。不過，他也示警，美國一直提供武器給烏克蘭，一旦讓俄羅斯受不了，俄羅斯有可能會出險招，這是大家要提防的。