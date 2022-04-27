不少新人應徵時滿腔熱血，卻在一上工後就辭職不幹，理由更是千奇百怪。近日就有一名女大生，上班第一天，上了廁所後就直接「蒸發」，讓主管找不到人，事後才得知女大生如廁後就直接辭職離開公司，一問理由更讓主管傻眼。

一名主管在臉書《爆廢公社》PO文，表示公司來了一名新的女工讀生，上工沒多久後，說要上廁所，未料就此消失，找不到人，事後詢問才得知，原來女大生已經辭職走人，且給出的理由竟然是「椅子太小，坐的不舒服，所以不做了」，讓原PO忍不住大吐苦水，詢問大家遇過最瞎的辭職理由是什麼。

文章曝光引發熱烈討論，不少網友紛紛回：「碰過說要去超商買水的，再也沒回來過」、「有遇過說媽媽喊她回家吃飯，就真的直接走人的」、「碰過一個奇葩，還沒2小時，就拿著包包直接走人，也完全沒先跟店長說」、「之前遇過考試進來，結果說阿公重病要回家照顧，從此一去不回的」、「遇到最離譜的是跟我說冷氣太強所以辭職的」。

但也有部分人直言原PO公司也大有問題，認為連椅子費用都要省，讓員工坐的難過，可見待遇很差，當然不會有人想留，對此原PO反駁，表示公司雖然用的不是什麼高級的人體工學椅，但有靠背跟扶手，一張也要4800元，絕對不是什麼便宜貨。