女星Angelababy（楊穎）外型美豔動人，雖然在今年1月和前夫黃曉明一同官宣離婚，但Angelababy依舊行程滿檔，到處錄影參加節目，事業如日中天聲勢不墜。Angelababy雖被譽為女神，但出道這麼多年來其實一直擺脫不了整形傳聞，先前一段她素顏直播洗臉的畫面也被瘋傳，只見她擦保養品時，不小心把鼻子「弄歪」，詭異角度再度掀起網友熱議。

女明星常有機會代言親膚產品，往往也都會親自示範使用以提高可信度；Angelababy之前也做過洗臉直播，只見她在鏡頭前親自卸妝，並跟大家分享怎麼保養皮膚，baby秀出的立體五官和吹彈可破膚質，神顏值讓不少粉絲羨慕不已；不過就在直播時，Angelababy正往臉上塗抹保養品，不料手指竟無意間「弄歪」了自己鼻子，這個畫面也被有心人士截圖瘋傳，質疑說：「這是Angelababy整形的證據」。

Angelababy鼻子不自然的線條被質疑是整形的痕跡。（圖／取自飯糰阿姨微博）

對此，不少粉絲留言護航：「誰的鼻子沒有軟骨？」、「掰不彎的才是假的吧」、「一堆酸民，直播素顏五官就很能打，現場近看顏值也超高」；但還是有人不留情抨擊楊穎：「看到她以前的照片，真的不知道她怎麼變成現在的長相的，感覺換了個頭」、「想問，整了幾年了？」

其實針對整形相關傳聞，Angelababy過去也曾多次作出回應；她表示，自己以前有「嬰兒肥」，加上「戴牙套」的關係，臉型才會看起來比較大，現在牙套拆了，臉型看起來自然會有所改變，五官自然會更加立體，相對而言身材也會顯得比之前纖細。