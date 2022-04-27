陳俊生因身材高大、長相俊美，成為90年代台灣一線電視男星，但因多段情史太過轟動，導致形象受損，現已淡出演藝圈。近日他透過社群平台曬近照，53歲的身材一樣精實，完全沒有留下歲月的痕跡。

陳俊生早年是模特兒，1993年開始轉戰拍電視劇，累積大量的作品，像是《紫色鬱金香》、《施公奇案》、《絕代雙驕》、《長男的媳婦》及花系列等，而他的感情生活也很豐富，曾與女星陳明真交往7年多，因被女方抓包偷吃辣模，兩人在台北街頭飛車追逐，陳明真更是氣到衝撞陳俊生的車，因此鬧上社會新聞版面。

陳俊生曾與陳明真的感情狀況鬧上媒體版面。（圖／中時資料照）

不僅如此，陳俊生2012年還有一名陳姓圈外女友，疑不堪多次被劈腿以及與男方的房產糾紛，憤而結束短暫的37歲生命，陳俊生當時哭到顫抖，澄清絕對沒偷吃，是因為吵太兇才脫口「我有其他女人」等氣話，沒料到女友竟當真，「如果可以重來，我一定會好好安撫她」。

歷經人生的轉折，陳俊生看準記憶學課程培訓可助人的優勢，毅然決然地從演藝圈轉往補教業發展，還在國境之南恆春開了一棟60多坪民宿，今（27日）他在臉書PO文稱「頂級民宿」，並放上自己的全身照，畫面中，陳俊生打赤膊，露出精壯的背肌和手臂線條，下身的牛仔短褲微微滑落，小秀股溝，根本看不出是53歲的體態，獲得網友誇讚：「這線條也...........」、「偶像」。

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