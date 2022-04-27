劉冠廷希望透過自身力量，號召更多觀眾加入台北電影節的世界。（台北電影節提供）

2022第24屆台北電影節將於6月23日至7月9日舉行，今（27日）宣布影展大使由劉冠廷擔任，除了為台北電影節拍攝形象廣告，他也將出席7月9日的台北電影獎頒獎典禮擔任頒獎人。近來佳作不斷、人氣直升的劉冠廷，接下不少品牌代言，這次首度為影展擔任宣傳大使，代言宇宙再擴充，他希望透過自身力量，號召更多人踏進影展世界，感受加倍的電影魅力，也期許「病毒退散」，和影迷相約今夏戲院見。

劉冠廷去年以動作喜劇《詭扯》獲得台北電影獎最佳男配角，完成台灣三大影視演技獎大滿貫成績；他和台北電影節的緣分始於2018年，當年演出短片《2923》和劇情長片《小美》皆入選台北電影獎，由於當時人人有機會角逐演技獎，劉冠廷笑說：「有一種大家通通有獎的感覺，很想被抽中，很好玩。」對他來說，影展除了可以搶先欣賞到來自世界各國的精彩作品，觀影氛圍也格外有凝聚力，因為觀眾反應熱烈，情緒自然加成，讓感動更加感動，是吸引人的魅力之一，劉冠廷說：「電影被拍出來就是需要觀眾，如果可以透過我的加入，讓更多人踏入影展世界，對我來說是件很開心的事，希望舊雨新知一起來參與！」

劉冠廷18歲進入台藝大戲劇系就讀，至今接觸表演15年，從電視劇《花甲男孩轉大人》台客鄭花明嶄露頭角，接著以電影《陽光普照》菜頭、《消失的情人節》阿泰、《同學麥娜絲》閉結、《詭扯》老楊等多變角色活躍於大銀幕，展現驚人的表演跨度。劉冠廷認為身為演員，最花時間的就是「打破慣性」，如何透過戲劇觀察他人也觀察自己，在一次次習慣中，找到不一樣的可能，是永遠的課題。即便已獲獎無數，他坦言仍不太有自信，每次工作都是戰戰兢兢，邊摸索邊完成，就像今年接下影展大使任務，壓力很大，因為過去深受北影照顧和幫忙，很怕自己辜負期待。尤其疫情升溫，辦影展更為艱辛，他特別有使命感，許願：「希望病毒退散！影展順利進行，大家都要進電影院來看電影。」

擔任影展大使的劉冠廷按照慣例也擔任2022台北電影節形象廣告主演，影片邀請去年以《美國女孩》榮獲金馬獎最佳新導演的阮鳳儀執導，兩人首度合作，阮鳳儀表示，將配合劉冠廷的親和特質，打造出有別於以往、饒富童趣的作品，形象廣告將於5月9日首播。第24屆台北電影節將在臺北市中山堂、信義威秀影城、光點華山電影館盛大舉行，精彩片單與活動即將陸續公布，招牌雙競賽國際新導演競賽、台北電影獎入圍名單將於5月16日揭曉，得獎名單將於7月9日公布。