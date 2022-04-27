信奉九天玄女的「九天民俗技藝團」，其在高雄甲仙設立的「九天藝能家園」，2018年爆出楊姓生活輔導員對多名男學員捏奶頭、摸臀性騷情事，該家園因而關閉。橋頭地院審理，認楊男觸犯利用權勢猥褻等4罪，判刑2年6月。可上訴。

「九天民俗技藝團」2012年因電影《陣頭》爆紅，2015年受高雄市教育局委託，進駐甲仙區中興國小成立九天藝能家園，輔導中輟生重新展開新生活。但2018遭家長檢舉楊姓男生活輔導員涉嫌以捏奶頭方式性騷男學生，遭高雄市教育局勒令停辦。

根據判決書，楊男於2015年4月間至2018年3月25日間，擔任九天藝能家園生活輔導員，負責學員生活起居管理及上下學接送，為滿足一己私慾，對2名未滿18歲的學員進行猥褻行為。

其中一名受害學員在偵訊時表示，從自己2017年進入家園後，楊男就會摸他的乳頭等隱私部位，約1星期摸1次；雖然感覺不舒服，覺得亂摸別人有點變態，但對方是老師，反抗沒有用。另有學員說，楊男有時隔著衣服，有時伸進衣服內摳其奶頭，有時伸手捏屁股，還對自己十指交扣。

楊男辯稱這些動作只是與學員嬉鬧、開玩笑的意思，沒有猥褻犯意。辯護人則表示楊男為融入學員生活，對於學員間之身體碰觸較為寬鬆隨便，未拿捏好分寸，但主觀上並無性暗示或性意圖。

不過橋頭地院審理後，合議庭認為楊男確實對未滿18歲少年犯利用權勢猥褻罪，共4罪，分別處7到1年2月不等徒刑，合併執行2年6月。另檢方起訴9犯行則因罪證不足無罪。仍可上訴。