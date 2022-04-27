小時候胖，不是胖？台南麻豆新樓醫院家庭醫學科主任莊立奇表示，肥胖會造成生長荷爾蒙異常讓孩童長不高，也會增加脂肪細胞數量，成年後更可能肥胖。

莊立奇強調，羅馬不是一天造成的，肥胖其實就是飲食不當、營養不良，日積月累，加上中年後運動量減少所堆積出來的結果。2021年《Science》期刊報導，人體基礎代謝率以及每日能量消耗，從20歲到60歲幾乎是不變的，大部分人覺得身體發福都是基礎代謝率降低惹的禍，根本是一種迷思。

莊立奇說，據國民健康署統計，台灣45歲以上的人，無論男女，超過50％都有過重（BMI 24~27）、甚至是肥胖（BMI大於27）的問題，國人十大死因中有多達8項與肥胖有關。

由於孩童喜愛速食、零食、含糖飲料等含有精緻澱粉、游離糖的加工食品，容易造成血糖及胰島素波動，導致情緒不穩、注意力不集中，還可能破壞腸道菌相，造成過敏、自體免疫疾病，基礎代謝力下降，形成易胖難瘦體質，甚至與情緒性精神疾患有關。

肥胖更是許多疾病的前兆，除了心臟病、腦中風外，肥胖還會造成脂肪肝，增加肝硬化、肝癌機率；引起高血壓造成腎功能退化、性功能障礙；還有骨關節疾患如退化性關節炎、骨刺、椎間盤突出；更可能增加如胰臟癌，子宮癌、食道癌等罹癌風險，「肥胖就是一種慢性疾病」，千萬不可輕忽。

莊立奇提醒民眾，應盡量攝取天然、完整，沒有加工精製過的原型食物，當營養愈豐富多元，就愈能減少血糖、胰島素的震盪，不易產生飢餓感，不至於攝取過多熱量，同時均衡攝取足夠營養素，降低肌肉流失，避免肌少症的發生，影響基礎代謝率，如此才能避免肥胖，自然健康。