40國聯軍抗俄北約真團結?

對於美國在德國舉行40國軍方高層舉行會談，商議烏克蘭的防衛需求一事，東華大學教授施正鋒認為，看一看就好了！

美國國務卿布林肯與國防部長奧斯汀當地時間24日連袂訪問烏克蘭，並在基輔與烏克蘭總統澤倫斯基會談。這也是俄烏戰爭爆發2個月後，美方首次派遣高級別官員訪問烏克蘭。布林肯更在會後記者會上強調，俄羅斯已然失敗，烏克蘭正在取得成功；美方會持續支持烏國，直到最終勝利。

美國防部長奧斯汀則說，美國希望俄羅斯削弱到一種程度，使莫斯科無法採取類似在烏克蘭的行動。奧斯汀隨後還轉往德國訪問，與40國軍方高層舉行會談，商議烏克蘭的防衛需求。

對此，東華大學教授施正鋒27日在《盧秀芳辣晚報》表示，看起來打群架的是是非非很難講，一戰、二戰都是如此，兩邊結盟，到底誰是誰非？撐最久的就算贏。

施正鋒分析，當時冷戰時期，東歐、西歐有勢力範圍，北約是要對抗華沙公約，但華沙公約已經沒有了，東歐已經民主化，北約一直在東擴，連緩衝地都沒有了，一定要把俄羅斯瓦解。

施正鋒強調，看一看就好了，又如何呢？