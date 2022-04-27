Od rana się zastanawiam, co z tym począć. Za piękne, ale ciągle nikt nie neguje. Obrazki Moskwy na dnie w obrazku hydrolokacji. Co ciekawe, obok znaleźć miano szczątki Mi-26. pic.twitter.com/5LW8q1jorE — Mariusz Cielma (@MariuszCielma) April 25, 2022

本月初，俄羅斯海軍引以為傲的黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）遭烏克蘭襲擊，該艦在拖回克里米亞時沉沒，對當局來說是一次「嚴重挫敗」。專家分析莫斯科號上可能載有兩枚核彈頭，這一沉恐怕釀成「斷箭」危機。早前推特上瘋傳兩張莫斯科號海洋探測圖，讓網友驚呼「有夠美」，如今卻傳出這兩張圖根本是後製而成的。

一名網友25日在推特Po出兩張水底探測圖，分別是「莫斯科號」（Moskva）以及同樣遭烏軍擊沉的Mi-26直升機，並寫下「從早上開始我一直在想這是怎麼回事，這一切都太美了，莫斯科號安穩的在海床睡去。有趣的是，我還發現了Mi-26的殘骸。」

該貼文隨即被公開來源情報（OSINT）分析專家奧利弗·亞歷山大（Oliver Alexander）打臉，他先是Po文解釋，「第一張莫斯科號看起來像是聲納圖，經過我覆蓋原圖後發現，兩張是相同的。」仔細看可以發現，該圖的確直接移植原圖然後編輯角度，再加上幾處陰影，乍看就像真的一樣。

The second image reportedly shows the Ka-27 helicopter. In the sonar image though, the 3 bladed tail rotor of an Mi-8 is clearly visible. I haven't found the exact image used to fake this one yet though. pic.twitter.com/GWt4YmUrXx — Oliver Alexander (@OAlexanderDK) April 25, 2022

接著奧利弗·亞歷山大又Po了另一篇分析關於Mi-26直升機的圖片，他表示「根據事發當時拍得照片顯示，該架飛機應是卡-27直升機，不過聲納圖像顯示卻是Mi-8直升機3葉槳。」經過一番努力，他發現，聲納圖上被移花接木的飛機是上個月墜毀的Mi-24。