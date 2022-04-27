本土確診個案日創新高，政治圈、娛樂圈不少名人也接連傳出確診消息，不過，律師李怡貞發現，不少名人確診後會出面向外界道歉，讓她相當不解，認為沒有人會故意確診，「到底為什麼要道歉？」貼文一出讓網友大讚，「說的好，說出了大部分人的心聲」、「這個社會需要給確診的人多一點同理心」。

律師李怡貞在臉書粉專「女人大律師李怡貞」發文表示，最近常在新聞上看到誰確診了、誰道歉、誰又確診，讓她相當不解，「到底為什麼要道歉？」她認為，國外對於是否確診早已見怪不怪，台灣卻其怪自敗，「現在疫情滿地開花，誰會故意去確診？」

李怡貞直言，現在疫苗、藥物、物資都不缺乏，若確診了就好好養病，其他密切接觸者就多留意身體狀況，「日子總要正常過下去的啊」。她也感嘆，自己也很怕確診，但怕的不是發燒、喉嚨痛、要隔離，而是怕要道歉。

貼文一出，不少網友留言表示，「我也看不懂，為什麼確診要道歉，其實新冠肺炎流感化就和流感一樣，感冒生病休息就好，何必大驚小怪」、「說的好，說出了大部分人的心聲」、「病毒不可怕，可怕的是人心」、「確診後，害怕的不是疾病，而是周圍人們的異樣眼光與責備」、「這個社會需要給確診的人多一點同理心」。