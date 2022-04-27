基隆市一名陳姓女子21日身體不適PCR採檢確診，24日不幸於家中身亡，不僅遲未取得確診證明，迄今更未被中央列為死亡個案。陳女的女兒今日下午在臉書悲痛發文表示，當時安撫媽媽只是嚴重感冒，現在想想自已怎麼這麼天真，呼籲大家面對疫情不要掉以輕心。

陳女確診後身亡，因未完成法定傳染病通報程序、無確診證明，無法順利火化，引發家屬不滿。未料，疑似行政程序未走完，至今中央流行疫情指揮中心官網，仍未見該名死亡案例資料。對此，前往行政相驗的市立醫院回應，當時只是被派往相驗，通報程序應由衛生所或當地里長進行，並不知情；衛生局則回應，中央已致電詢問，將再了解通報程序。

基隆新增死亡個案引發外界討論，陳女的女兒也在網路上吐露心聲，她表示，母親確診第1天也想入院治療，但是醫院不收，只要她回家觀察，但其實在這麼緊張的時刻，「我不怪誰」，只要有人願意幫助都心存感激， 對方無法協助也要體諒。

陳女的女兒指出，媽媽在發現死亡時以最快的速度火化，當時如果不解剖就無法開立確診死亡，最後請朋友協助，在不解剖的狀況下開立死亡證明書順利火化，但自己確診沒能到殯儀館、火葬場，只能請葬儀社的朋友幫忙引魂，透過視訊引了7至8次才成功。

最後，她感慨的說，「新聞報導的確診數字和死亡數字是假的」，當時媽媽生病，僅安撫這只是比較嚴重的感冒，並要她多喝水、多休息、正確吃藥，保持心情放鬆，現在想想自己怎麼那麼天真，「想告訴大家，真的不要掉以輕心」。