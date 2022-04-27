智庫專家26日指出，俄軍表現差勁、經濟在被西方制裁前便面臨困境、出現數項糟糕人口趨勢、年輕人不受重視且愈來愈傾向移居他國、政府資源遭附庸國拖累等5大慘狀，顯示俄羅斯早就開始衰退；而入侵烏克蘭一事，可能是該國總統普丁（Vladimir Putin）的「垂死掙扎」，恐代表這位獨裁者的時代即將畫下句點。

美國安全智庫「列克星頓研究所」（Lexington Institute）營運長（COO）湯普森（Loren Thompson）在《富比世》（Forbes）指出，雖然俄烏戰爭已引發西方世界對俄羅斯威脅再起的擔憂，但考慮到5種負面現象，該國不僅沒有復興，可能還處於嚴重的衰退狀態。

俄軍在烏克蘭的表現非常糟糕，暴露其長期面臨訓練不足、設備脆弱、維護不佳、士氣低落、指揮官缺乏臨機應變能力等問題；且俄羅斯近年「步履蹣跚」，經濟成長率低落，雖然靠出口化石燃料賺進不少外匯，但全球正轉往再生能源，而除了航太工業外，俄羅斯在各先進技術領域缺乏競爭力；人口趨勢方面，俄羅斯人均GDP的購買力僅排名全球第55、平均壽命72.4歲排名第156，並面臨人口減少的危機，且因經濟惡化而更難獲得海外移民。

另外，俄羅斯政府也與新一代的年輕人脫節，如在俄烏戰爭問題上，參與抗議的年輕人口不成比例地高，並大大加速俄羅斯的人口外流，據稱自戰爭爆發以來已有數十萬民眾移居他國，速度僅次於1917年的十月革命，且許多是來自學術、技術等領域的年輕人口；最後，俄羅斯近年來在從屬國上花費大量資源，希望獲得安全利益，但這類關係對該國的經濟貢獻「極少或甚至沒有」。

湯普森指出，在國家面臨嚴重衰退時，反而可能引發領導者的「垂死掙扎」，用盡最後力量爭取一線希望；因此入侵烏克蘭一事，可能是普丁的最後一次反撲，恐代表這位獨裁者的時代即將畫下句點。