廣受年輕族群歡迎的日本百貨公司「澀谷PARCO」今（27日）公開位於澀谷PARCO5 樓的藝術公仔藝廊「１／ONE SLASH」，由澀谷PARCO直營的「１／ONE SLASH」合作知名的公仔製作公司DESIGN CO-CO，在藝廊展出等身大、1／7比例等各式藝術公仔，展現二次元所無法呈現的立體美，盼透過這次的公仔藝廊體現疫情／後疫情時代中格外珍貴的「實體價值」。

澀谷PARCO表示，往後的展出主題將不限於動畫、漫畫、遊戲等種類，會以公司所重視的藝術、文化性為優先，積極與各界展開異業合作。「１／ONE SLASH」的第一彈製作主題為由遊戲公司光榮(Koei Co. Ltd.)所製作，在台灣也有超高人氣的遊戲「鍊金工房」系列的「蘇菲的鍊金工房2 ～不思議夢的鍊金術士～」。

除了主角蘇菲的等身大與1／7比例模型以外，主要角色普拉芙妲的1／7比例模型也確定製作及展出，同時也會販售包含蘇菲與普拉芙妲的主角群相關的周邊商品；藝廊現場除了展示模型公仔以外，還會販售公仔周邊商品提供參觀者購買收藏。此外，所有商品將在amiami，GoodSmileCompany等線上販售，滿足各地粉絲的心。