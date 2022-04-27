美國國防部長奧斯汀26日在德國舉行的武器峰會，邀請40國參與，奧斯汀指出，美國和盟邦每月將開會一次，以研議烏克蘭對抗俄羅斯軍隊侵略下的國防需求。前民進黨立委郭正亮分析認為，美國這一招如果還沒擋下俄羅斯，就準備要退了。

郭正亮27日在《觀點—明亮看世界》節目中認為，美國發現俄烏戰爭是個無底洞，不只武器不知去向，而且錢不知要多少；讓他想起美國也曾在越戰中做一個大陣仗，稱決定投入多少武力，那是美國最後一次大表態。

郭正亮接著指出，美國這一招如果還沒擋下俄羅斯，就準備要退了，因為美國沒辦法繼續升級。比如榴彈砲和「鳳凰幽靈」無人機是一次性使用，如果美國要幫烏克蘭的大忙，為什麼不給烏克蘭更好的無人機？「鳳凰幽靈」和彈簧刀等無人機，一架都是6000到1萬美元，這是很簡單的無人機，美國還有更多樣、更好的無人機，為什麼不提供？

郭正亮指出，該武器峰會總要做點門面，美國國務卿布林肯和奧斯汀都去基輔，美國總統拜登要讓美國人相信，他是認真面對這個問題。但如果武器一時運不去烏東戰場，5月9日一旦讓俄羅斯開始聲稱一些成果，美國有必要去做駁斥，而駁斥用語就很耐人尋味，很可能會是一個轉折。