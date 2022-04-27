5月新制即將上路，包括報稅、健保部分負擔、勞保年金給付、交通檢舉及防疫措施等都有所改變，受到疫情影響，財政部拍板，5月所得稅申報繳納期限延長至6月30日；此外，還有許多政策都攸關荷包，中時新聞網特別整理懶人包，提醒民眾注意，以免荷包失血或權益受損。

一、報稅

1. 基本生活費提高：每人每年基本生活費從18.2萬元提高到19.2萬元，初估有229萬戶民眾可適用，減稅利益約146.44億元。

2. 未上市櫃證交所得需課稅：如果在2021年有買賣未上市櫃股票賺取價差者，今年報稅就必須設算最低稅負，若個人最低稅負超過綜所稅負，那就要補繳差額稅款，對於投資未上市櫃公司者來說，這點是今年要留意的最大關鍵。

3. 房地合一2.0新制規定：房地合一2.0自2021年7月1日上路，增列預售屋等項目，如果是2021年1月1日～2021年6月30日的「預售屋」買賣交易，仍屬於舊制財交所得，房市投資人必須在今年報稅季列入申報。

4. 稅務紓困優惠：包括防疫補貼或五倍券等免稅、企業給付防疫假薪資加倍抵稅、特定執行業務者費用率提高等利多。若個人與企業去年收取政府提供五倍券、防疫補償或津貼，統統免課所得稅；若企業2021年有給付員工防疫隔離假、防疫照顧假、疫苗接種假薪資，可按200％比率加倍抵稅。此外，「醫事人員」因屬防疫最前線，不需文件即可全面適用費用率以117.5％加成抵稅。

2022年5月報稅新制一覽。(林昱均/製表)

二、健保部分負擔

包含藥品、慢箋、檢驗及急診部分負擔都將調漲，訂於5月15日實施。根據健保署試算，新制上路後，有368.5萬人每年多負擔不超過200元，另有317.2萬人每年多付逾1000元，其中37.5萬人每年多付3000元以上，預計可挹注健保99.9億元。

值得關注的是，民眾原本到醫療院所做檢查不用收部分負擔，新制實施後就要加收，起徵點為1000元，超過則收100元；地區醫院逾500元依定率收取，至多收100元，區域醫院、醫學中心則依是否轉診收150～400元。

健保部分負擔新制。(資料來源中央健保署/林周義整理)

三、勞保年金給付

勞動部公告，5月會調整2009年、2010年、2013年、2014年及2015年，共5個年度勞工請領的勞保年金給付，調幅成長率分別從5.45％至6.71％不等，除了調整年度創下最多外，6.71％的漲幅也是創下有史以來新高，估逾49萬勞工受惠，勞保基金每月約多支出4.9億元。

四、交通檢舉

道路交通管理處罰條例檢舉新制，明訂46項民眾可檢舉的交通違規項目，41項動態違規中，很多是危險及不當駕駛行為，例如蛇行、逼車、交叉路口闖紅燈、闖平交道、手持行動電話開車、未戴安全帽、邊抽菸邊駕駛等；5項靜態違規，主要是針對路口、公車招呼站、消防車出口及入口，嚴重影響交通安全與秩序的違規停車。民眾檢舉同一違規行為未逾6分鐘，及行駛未經過一個路口以上，僅能合併舉發1次。

五、防疫新制

1. 居家隔離縮短至「3+4」：中央流行疫情指揮中心4月26日已公布，居家隔離天數由10天縮短為3天，解隔後須自主防疫4天，天天快篩陰性可出門。針對居家照護確診者的同戶隔離者，也適用居家隔離「3+4」新制，以同戶最後一位確診者的確診日起算，居家隔離3天加自主防疫4天。

縮短居家隔離天數為3＋4。（圖／指揮中心提供）

2. 家用快篩試劑販售實名制：自4月28日起上路，持有健保卡/居留證之民眾，無年齡限制，每人均可購買。比照口罩實名制1.0初期，以身分證字號尾數單雙號進行分流，單號星期一、三、五；雙號星期二、四、六；周日則開放全民皆可購買。每輪每身分證字號僅能購買1次(可代購)， 1份5劑，每劑100元。

家用快篩實名制規則。(圖/指揮中心提供)