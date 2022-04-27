大都會總教練修瓦特（Buck Showalter）對於本季頻繁出現的觸身球感到不滿，他們前19場比賽居然挨了18顆觸身球（聯盟最多），幾乎是平均每場都有人被砸。春訓遭遇車禍大難不死的阿隆索（Pete Alonso）開幕戰就被觸身球砸傷，至今已被砸了4次，其中兩次砸在頭上，當家游擊手林鐸（Francisco Lindor）被砸裂一顆牙。

Pete Alonso is hit on the helmet and the Mets are not happy one bit. pic.twitter.com/Kh88hgCuKJ — SNY (@SNYtv) April 27, 2022

修瓦特27日戰勝紅雀隊之後說：「打到腳趾和膝蓋是一回事，但有很多顆球砸到我們選手的頭頸部位，這很不妙。現在到了必須關心選手安危的程度，那球甚至砸裂了他的頭盔，我很不高興。」外野手馬泰（Starling Marte）也挨了觸身球，他表示：「無論是否對方故意的，這都不該再發生了，我不希望每場打球都被砸。」

大都會投手巴西特（Chris Bassitt）歸咎於比賽用球的品質太差，「大聯盟的球有很嚴重的問題，大家都知道球很爛，每個都投手都知道，我們告訴過大聯盟，但是他們根本不在乎。」

洋基投手寇爾（Gerrit Cole）去年警告過，大聯盟取締黏性物質又缺乏配套方案，不適應的投手可能抓不穩球，最壞的結果就是砸傷打者。大都會投手薛爾瑟（Max Scherzer）本季也形容碰上天候寒冷的時侯，球會變得「跟撞球一樣滑」。大聯盟的球是在哥斯大黎加的工廠製造，去年東京奧運，美國隊就有投手稱讚日本的用球比美國好多了。