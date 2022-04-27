《食尚玩家》主持人阿諾2017年嫁給工程師老公Allen，育有一女，不料今(27日)竟突然爆出離婚消息。事實上，她3天前曾在臉書提及購入新車一事時，還被不知內情的網友問：「為什麼不請老公買？」當時她親回13字，現回頭來看，似乎已提早洩露出離婚端倪。

女星阿諾（涂珊）因主持《食尚玩家—就要醬玩》深受觀眾喜愛，2017年底和老公Allen在美國註冊結婚，育有2歲女兒「丁香魚」，不時會透過社群分享育兒點滴。她24日在臉書坦言生小孩後，經常想著要買個名牌包犒賞自己，但最後還是沒有下手，而且人生第一次負債還是獻給了孩子。她說：「我那麼努力的賺錢存錢，從小到大從來沒有奢侈過，那我也好想要買個包看看。」於是跟著朋友去逛了好幾次百貨公司，眼看自己喜歡的包從4萬漲到超過5萬，但她始終沒下手，「而在某一天，我又做了另外一個決定，省下買包的錢，我來買一台車好了！」

阿諾坦言每次帶著女兒和友人出遊，有時候租車、有時候搭朋友開的車，總是有些不方便，為了能夠機動帶著孩子出門玩，加上現在住得較偏遠，於是她決定買車。阿諾也說，她原本是想看看二手車，但在評估二手車可能需要的維修和安全配備規格之後，認為要載女兒還是要安全一點，於是咬牙買了一台新車。

阿諾說：「希望疫情快快好，我可以開著我愛的車車，完成我想帶著我愛的女鵝到處遊玩的夢想！不過人生第一次負債，我要好好工作，付我的車貸！」好友米可白也發聲表示阿諾總是把最好的留給孩子，自己都捨不得花錢追求物質享受，「她總說簡單就好～這麼棒的諾諾，有時候還是讓人心疼。」而阿諾的PO文也吸引大票網友留言「妳很棒」、「當媽媽就是這樣」。

當時就有網友留言問：「為什麼不請老公買一台車就好了？」阿諾對此則回應：「自己的車自己買才有成就感呀！」不知內情的粉絲們還認同表示：「女生一定要自己有存款」；沒想到今阿諾就爆出離婚，網友也回頭挖出留言表示：「原來老公登出了」，事後諸葛恍然大悟。

阿諾今(27日)上午被爆離婚後，她稍早也於臉書證實該消息：「這段關係我們都做了很多努力，雖然無法繼續走下去，但是我們有個可愛活潑的女兒，我們也都非常愛她。」她表示現在雙方的共識就是「做好孩子的爸媽這個角色」、祝福彼此的未來。