時序已近四月底尾聲，國內上市金控裡，僅剩富邦金、國泰金、台新金三家金控尚未公布2022年的股利發放，其他11家金控的發放結果全部都已揭曉，根據目前各金控所公布的結果，若以4月27日的收盤價換算，現金殖利率將由元大金以5.83％居冠，開發金則以5.62％居次。而倘若再加計股票股利的「股票殖利率」，則總殖利率水準，將由國票金以7.21％居冠，元大金則以6.99％居次，開發金5.62％居第三大，並遙遙領先其他金控，而不論是以哪種殖利率指標評比，元大金都居前二大。儘管富邦金、國泰金尚未揭曉股利發放的結果，不過倘若以去年富邦金分派每股4元（包括3元現金股利、1元股票股利），和國泰金發放每股2.5元的情況，和目前兩大金控分別為每股73.2元、62元的股價來推算，兩家金控今年的現金殖利率水準超過5％的機會不高，因此，元大金、開發金拿下金控現金殖利率前二大，以及國票金、元大金拿下總殖利率水準前二大的結果，應可說已確定。在比較殖利率水準上，向來以現金殖利率最具代表性，因為直接以現金股利去換算股價即可得到結果，相對而言，股票殖利率則由於配發的股票股利並不像現金股利就不會變動，換言之，會隨著股價的變動，股票股利的殖利率變動複雜度較高，但由於金控業者有許多基於資本適足率的考量，因此其股利都會伴隨股票股利，也使得現在除了現金股利之外，加上股票殖利率的「總殖利率」水準，來檢視金控股票的投資報酬率，會更加完整。根據目前11家金控所揭露的現金殖利率的水準，和27日的收盤價換算，元大金、開發金是唯二超過5％的2家金控，而新光金、國票金、永豐金、中信金則超過4％，第一金、合庫金、兆豐金則超過3％。倘若再以加上股票股利的總殖利率水準來檢視，每家金控依照其股票股利佔總股利水準高低的不同，就會出現不同的結果，分別以國票金7.21％、元大金6.99％、開發金5.62％居前三大，而包括玉山金、新光金、永豐金、中信金、第一金、合庫金，則超過4％。尤其是對於很多想「存股」金融股的投資人，金融圈人士指出，這時就不能只看股價，而是要看「殖利率」，才是評比金融股的存股投資是否划算，最為重要的指標。倘若一家金控的股利配發，追不上其股價成長的速度，此時殖利率就會每況愈下，換言之，此時該金控的股價和股利配發一對比下來，很容易會令人覺得「買貴」。但倘若殖利率越來越高，則代表其股利配發的水準已追過其股價成長的速度，甚至可說其股價有被「低估」之虞，也可說這種金控股買起來，也相對較為「便宜」；金融業者也指出，7月以後，就是上市公司除權息旺季，想要投資金控股的投資人，除了賺價差，不妨參考一下其殖利率水準，才更能物超所值的「存股」。