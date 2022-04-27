大陸澎湃新聞報導，大陸國務院總理李克強27日主持召開國務院常務會議，決定加大穩崗促就業政策力度，保持就業穩定和經濟平穩運行。穩就業是經濟運行保持在合理區間的關鍵支撐，此次國常會提出了5條具體舉措。大陸專家分析，各地方政府需要對就業高度重視，維持疫情防控和經濟發展之間的平衡，將就業的穩定作為重要的任務。

大陸國常會的5條具體舉措：一要推進企業在做好疫情防控條件下復工達產，特別要保障產業鏈供應鏈重點企業、交通物流企業、關鍵基礎設施等正常運轉，對困難大的採取「點對點」幫扶。

二要支持市場主體穩崗。將階段性緩繳養老、失業、工傷保險費政策，擴大到受疫情影響的所有困難中小微企業、個體工商戶，將失業保險穩崗返還比例最高提至90％。支援地方對特困行業用電實行階段性優惠，繼續給予中小微企業寬頻和專線資費優惠，為線上就業創業等降成本。企業可與職工協商彈性工作制穩崗。促進平臺經濟健康發展，帶動更多就業。

三要拓展就業崗位。落實大眾創業、萬眾創新相關政策。推進高校畢業生「百萬就業見習」。啟動一批農田水利等工程，推廣以工代賑，幫助農民工就業。

四要做好就業服務和兜底保障。健全高校畢業生就業網簽系統。取消畢業生到人才服務機構報到手續。研究助學貸款延期還款等舉措。對因疫情影響暫時失業、未參加失業保險的困難人員，給予臨時救助。

五要壓實各地穩就業責任，作為績效考核，確保完成全年就業目標。

澎湃新聞報導，上海對外經貿大學金融學院副教授、金融發展研究所副所長鍾輝勇表示，主要受到疫情衝擊影響，經濟平穩增長的態勢面臨較大不確定性，對穩定就業也帶來了比較大的壓力。

「穩定就業關鍵是要穩定企業的正常運營，在控制疫情的前提下，盡快推動各類企業的復工復產，盡量減少對企業的各種不必要的負擔。」鍾輝勇說，尤其是對於重點企業，需要給予重點關注。同時對中小企業也要給予足夠的重視，因為中小企業是大陸吸納就業人口的主力軍。

鍾輝勇還表示，大專院校畢業生和農民工的就業面臨比較大的壓力。可以推廣多種就業形式，以及推進農業農村必要的基礎設施建設和發展城市服務業吸納農村人口等方式來穩定農民工就業。

「各個地方政府需要對就業高度重視，維持疫情防控和經濟發展之間的平衡，將就業的穩定作為重要的任務。」鍾輝勇說道。