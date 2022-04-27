大陸疫情衝擊下，許多企業面臨物流受阻、停工停產危機，大陸國務院總理李克強27日主持召開國務院常務會議，表示要保障產業鏈供應鏈重點企業、流通物業、關鍵基礎設施等正常運轉。

大陸央視新聞報導，國務院常務會議27日指出，決定加大穩敦促就業政策力度，保持就業穩定和經濟平穩運行。推進企業在做好疫情防控條件下復工復產，保障產業鏈供應鏈重點企業、流通物業、關鍵基礎設施等正常運轉。

會議表示，交通物流是市場經濟的經脈。針對近期部分地區物流受阻，國務院建立機制，統籌疫情防控和物流暢通保供，暢通國際國內物流。一要保障交通骨幹網路高效運行。督促收費站、服務區應開盡開，疏通機場、港口集疏運。二要打通物流微循環。推動因疫情關停的快遞等網點恢復運營。保障農資農產品運輸。三要強化重點區域、行業和企業物流保障，用好應急物資中轉站，實行非接觸式接駁。

國務院還指出，要加大對貨運經營者的支持，從5月1日至年底，對符合條件的快遞收派收入免征增值稅。盡快推出人民幣1千億元再貸款支持物流倉儲等企業融資。合理支持車貸延期還貸。