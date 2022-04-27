德國剛剛同意向烏克蘭提供封存多年的獵豹式防空戰車(Flakpanzer Gepard)，是德國最明顯的重型武器軍事援助。然而再次出現波折，由於該型戰車的防空砲是瑞士提供，因此出口烏克蘭也需瑞士同意，但是瑞士當局已阻止轉讓，明確表示不會提供獵豹防空戰所需的35公釐砲彈。

動力-戰區(The Drive-The Warzone)報導，德國國防部長克里斯蒂娜•蘭布雷希特(Christine Lambrecht)在拉姆施泰因空軍基地(Ramstein Air Base)，與其他40個國家代表會議上，提出獵豹式防空戰車的承諾，這是德國政府支援烏克蘭政策的重大轉變。

35公釐砲彈，既可打空中目標，對地面目標的威力也大。(圖/Oerlikon)

獵豹戰車的車體是豹1式戰車的底盤，安裝2具瑞士奧勒崗(Oerlikon)的35快砲，雖然封存多年，但是一般認為它在對抗無人機、武裝直升機，以及低空戰機仍然極有效果。

然而，瑞士政府卻旋即宣布，將要依據原始出口協議的條款，不同意從德國向烏克蘭轉讓35公釐彈藥。

目前尚不清楚瑞士的反對，對於獵豹防空戰車軍援計劃會造成多大程度的阻攔，由於35公釐砲彈並非只有瑞士奧勒岡原廠在生產，要是由其他彈藥廠家供應，是否違反原始出口協議尚不得知。

瑞士對德國軍援計劃的反對，顯然是基於瑞士的中立外交政策。然而先前柏林政府也是基於類似的考量，而不願提供烏克蘭重型軍事武器，這多少有些諷刺意味。