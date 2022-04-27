是方電訊（6561）27日公布第一季財報，每股稅後盈餘（EPS）2.79元，創下單季歷史新高，毛利率46.87％同創新高，營收、EPS、毛利率三創新高。

四大產品線中，IDC機房及雲端服務營收均大幅成長，成為挹注第一季營收及獲利成長的主要動能，其中，數據網路服務第一季營收3.38億元，年增6％，IDC機房服務營收2.39億元，年增13.8%、雲端服務營收1.17億元，年增19.4％，語音通信營收5,517萬元年減13%。累計第一季營收7.49億元，年成長8.71％。

至於毛利率部份，相比去年同期毛利率45.22％，今年第一季毛利率來到46.87％，毛利率成加了3.63個百分點。

是方電訊總經理劉耀元27日表示，第一季獲利成長主要動能來自IDC機房及雲端服務兩大業務增長，加上雲端及IDC又是毛利率表現最佳的兩大產品線，因此，帶動毛利率再創新高。

是方電訊去年開始將原本出租予母公司中華電信的IDC機房拿回，且出租予國際大客戶使用，這些機房貢獻優異的坪效，亦成為帶動是方電訊第一季獲利大幅成長的重要原因。

是方電訊董事會通過今年資本支出增加10億元，即資本支出擴增至30億元左右，劉耀元表示，主要應國際大客戶的要求，是方電訊新建的IDC大樓將改朝更高等級的Tier 3以上的機房興建，且該棟IDC大樓的容量亦由原本規畫的1.4萬KW，提高至1.8萬甚至2萬KW進行設計。

除此，董事會亦通過成立風險管理委員會，以因應ESG趨勢並與國際接軌。

展望第二季，劉耀元認為，第二季雖為全年四個季度中的相對淡季，但預期IDC及雲端兩大業務仍持續成長，且進入下半年之後，下半年業績將優於上半年。