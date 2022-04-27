趁著電腦課偷偷登入遊戲網站玩遊戲，是不少7、8年級生的童年回憶，一名男網友最近搜尋過去曾風靡一時的網站「史萊姆的第一個家」，赫然發現該網站創立25年還不斷更新內容，讓他忍不住驚呼「是不是很扯」，貼文一出也勾起網友回憶，「痛哭流涕+1」、「我到現在還會去史萊姆下載壓縮工具」。

一名男網友25日在PTT八卦板發文表示，原本想問大家懷念的網站有哪些，像是以前國小、國中電腦課會點開來看，但現在已經不存在的網站，但沒想到自己搜尋網站後發現，以前常點開的網站「史萊姆的第一個家」仍屹立不搖，讓他忍不住驚呼，「已經25年了，是不是很扯」。

貼文曝光後，立刻勾起不少7、8年級生的童年回憶，「痛哭流涕+1」、「我到現在還會去史萊姆下載壓縮工具」、「他根本不需要第二個家，不知道當初取名時算不算過度擔心」，也有網友表示，「你還知道才是扯」、「現在學校電腦課還有教」。

網站「史萊姆的第一個家」頁面。（圖／截自網站史萊姆的第一個家）

「史萊姆的第一個家」創立於1997年，在網際網路剛盛行時，因推出多款免費遊戲，包括「紫色恐怖」、「小朋友下樓梯」、「貓狗大戰」等，在台灣風靡一時。

實際進入網站，可見頁面公告寫道，「每次updated後都會記錄哦」，再往下看更新紀錄可知，從2020年1月到2022年4月，站長幾乎每天都會發布各種軟體的更新版本，且內容詳細不馬虎，讓網友相當感動，「現在還繼續更新才厲害」、「元老站長應該會當阿公了吧」。