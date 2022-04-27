「木曜女神」泱泱（吳泱潾）擁有台師大高學歷和出眾外貌，加入中華職棒啦啦隊後知名度大開，轉戰網路節目《木曜四超玩》人氣更是直線飆漲，被網友譽為「國民老婆」。她昨(26日)在IG上傳一張Cosplay照，身穿警察制服化身最正人民保母，讓網友直呼：「我超速了請罰我！」

泱泱除了在社群分享日常也不吝曬工作美照，她昨(26日)在IG貼出為錄製節目而換上的警察制服照，只見畫面中的她一身深藍警察服，綁著俏麗高馬尾展現俐落值勤感，戴著警帽也遮不住她的超犯規顏值，逆天修長美腿在長褲包覆下仍可見筆直線條，甜美清純模樣讓網友們看得鼻血直流。

泱泱寫道：「嗶嗶，請停車受檢」，模仿警察執勤的語氣，並笑稱：「可以為辛勞的波麗士（警察=Police）大人辦員工餐，是我的榮幸」；貼文PO出才1天就引來3.3萬人按讚，粉絲紛紛心動表示：「我超速了，請罰我」、「應該會塞車」、「好想被抓去做筆錄」，全被一秒電暈。

之前網紅蔡阿嘎曾列出YouTuber界10位女神：白癡公主、金針菇、好味小姐、蕾菈、奎丁、泱泱、二伯、愛麗莎莎、千千、滴妹等人，問路人們：「你願意選哪一位YouTuber當媳婦？」除了跌破眼鏡的愛莉莎莎跟千千分別奪一、二名外，泱泱和嘎嫂二伯並列第三，排名相當靠前。