【愛傳媒簡秀枝專欄】台灣藝術大學新建美術館有譜了！東元集團大家長黃茂雄，及時伸出援手，他願意幫忙陳志誠校長，補足美術館發包缺口，讓營造工程，順利上路。

黃茂雄董事長於4月26日在南港一項會議之後，向台藝大陳志誠校長，當面允諾，並交待團隊，火速進行。

黃茂雄董事長夫人林和惠女士是鋼琴家，培育音樂才子無數，夫婦倆都很喜歡藝術，是音樂廳、博物館的常客。由於夫婦倆識才惜才，又樂善好施，對於音樂子弟的培植，不遺餘力，經常低調幫助有困難的學子，懿名遠播。

近日看到國內營建業因為疫情、戰爭、台商回流、科技大廠在台搶人搶料的內外因素，營建業呈現史無前例的緊繃，公共工程招標案，一波三折，連台藝大發包美術館，也是經歷多次流標，校方苦不堪言。

據了解，台藝大興建新美術館，早在2004年黃光男擔任校長時，就著手規劃，也對外募款，歷經謝顒丞校長 ，到現任陳志誠校長，美術館興建作業，棒棒相傳，沒有停歇過。

台藝大新美術館係由國內知名建築師廖偉立，擔綱設計，設計圖已經完成多年，但對外招標，卻是困難重重。

近年來大環境丕變，從暫訂古蹟的紛擾開始，延宕了大半年時間，又遇到疫情三級警戒，近來原物料上漲、通貨膨脹壓力沈重，營建市場缺工缺料、物價上漲嚴重。

一項取名為「南港生計產業聚落開發計劃的公共藝術審查」，26日下午召開，陳志誠校長以委員身分，出席該項會議，黃茂雄董事長是該開發案興建工程負責人。

會議中，大夥兒共同討論起疫情蔓延，邊境管制，嚴格入境隔離措施，讓國際藝術家對入境台灣卻步，在公共藝術的挑選，或現場委託創作，越來越集中在本土藝術家。

會議結束，換了小包廂續聊，黃茂雄董事長對於台藝大美術館，遲遲無法落實，表達關切。陳志誠校長趁機說明美術館工程招標，所面臨的諸多困境，彷彿籌錢速度，始終追不上物價上漲的腳步。

時間拖得越久，原物科漲得越多，大家都對台藝大美術館在歷次招標過程中，總是欠缺臨門一腳，頗為惋惜與懊惱。身為打造南港生技園區的開發大戶，黃茂雄董事長對於目前的營建生態，知之甚詳，他舉一反三。

黃茂雄董事長找來世正開發公司總經理游文杰，馬上耳提面命，交待他與陳志誠校長細談，針對台藝大美術館在招標與興建上，所面臨困境，全力給予協助。

國內營造業目前跟時間賽跑的壓力，黃茂雄董事長感同身受，他力促游文杰與陳志誠校長，在最短的時間，讓興建工程上路，以免再因拖延，造價越飛越高。

佛心乍現，黃茂雄董事長又交待說，「看差價多少，我們來克服！」陳志誠校長喜出望外，連忙道謝。去年10月，受人景仰的「東元阿嬤」林明穱女士，以103歲嵩壽逝世，黃家人哀痛逾恆，對她懷念不已。

「是否以紀念阿嬤的名義作捐獻？！」黃茂雄董事長搖搖頭，「做好事，不一定要讓人家知道！」

「左手播的種，也不一定由右手來收割！」黃茂雄董事長談笑用兵，輕鬆以對。原來，積善人家，做的、想的，跟我們不一樣！

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：台藝大官網截圖。

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